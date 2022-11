EU-steun voor aandacht mensenrechten bij topsportevenement

dinsdag 29 november 2022 , 20:26

BRUSSEL (ANP) - Nederland heeft volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) brede steun van andere EU-lidstaten gekregen om bij het toewijzen van topsportevenementen de mensenrechtensituatie zwaar mee te laten wegen. "We hebben de Europese Commissie opgeroepen het onderwerp hoog op de agenda te zetten en haar invloed tijdens haar internationale contacten en bij de bonden aan te wenden", zei Van Ooijen na afloop van een vergadering van de Europese sportministers in Brussel.

"Voor het Nederlandse kabinet is het respecteren van de mensenrechten cruciaal bij de organisatie en toewijzing van sportevenementen", aldus de staatssecretaris, die sportminister Conny Helder verving, die in Qatar is. Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar "heeft ons met de neus op de feiten gedrukt maar we moeten niet alleen achteraf in actie komen", vindt hij. "Iedereen ziet de enorme dilemma's die de situatie in Qatar oproept." Volgens Van Ooijen vergt het agenderen van de mensenrechtensituatie "voortdurend onderhoud". En het gaat zeker niet alleen om voetballen waar de aandacht op moet zijn gericht, maar alle sportevenementen.

Nederland nodigt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, ook uit om in kaart te brengen welke acties internationale sportorganisaties hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat mensenrechten zwaar worden meegewogen bij de toewijzing van grote sportevenementen.

Van Ooijens partij, de ChristenUnie, is er samen met coalitiegenoot D66 en veel andere partijen tegen dat het kabinet toch heeft besloten een delegatie naar Qatar te sturen. Helder is de eerste die naar Qatar is gegaan. Nederland is door naar de volgende ronde, maar het kabinet heeft nog niet bekendgemaakt wie er later naar het WK gaat.

Tijdens de gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal van gastland Qatar zat Helder (VVD) met een OneLove-speldje op de tribune. Ze sprak in Doha ook over mensenrechten met de autoriteiten van Qatar, met de internationale vakbond ILO en met arbeidsmigranten.

Volgens de regering bieden internationale topsportevenementen een podium om aandacht te vestigen op maatschappelijke onderwerpen.

