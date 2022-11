Commissie: ontwikkeling dronemarkt kan alleen bij acceptatie burger

dinsdag 29 november 2022 , 13:04

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwacht dat drones een steeds grotere rol in het dagelijks leven gaan spelen, met commerciële activiteiten op grote schaal. Om vaart te kunnen zetten achter de ontwikkeling van een Europese dronemarkt is het echter essentieel dat burgers de onbemande vliegende toestellen omarmen en hun zorgen over veiligheid, privacy en geluidsoverlast worden weggenomen, stelt de commissie.

Ze roept nationale en regionale overheden en gemeentes daarom op om die zorgen weg te nemen en het aanbod van dronediensten af te stemmen op de behoeftes van de inwoners. Dan kunnen die al in 2030 een geaccepteerd onderdeel zijn van de maatschappij, zoals de spoedlevering van medicijnen aan huis, het in kaart brengen van de omgeving of, naar verwachting in een later stadium, taxidiensten via de lucht.

Het dagelijks EU-bestuur heeft haar visie op een toekomst met drones vastgelegd in een Europese Drone Strategie. Drones leggen volgens haar al honderdduizenden kilometers af in het luchtruim van de EU, en worden ingezet bijvoorbeeld bij het toezicht op olielozingen of inspecteren van infrastructuur. In januari wordt een zogeheten U-space van kracht in de EU, een volgens de commissie wereldwijd unieke reeks van afspraken, protocollen en standaarden om te zorgen dat onbemand luchtverkeer veilig en netjes verloopt boven bebouwd gebied en in drukke stukken luchtruim.

Eurocommissaris Adina Vălean (Transport) wil dat er een meer geïntegreerde aanpak komt van de dronemarkt in Europa, zei ze bij de presentatie van de Drone Strategie. Ze wil naar gemeenschappelijke regels voor de luchtwaardigheid van drones en nieuwe trainingseisen voor piloten van bepaalde drones, zoals elektrische toestellen die verticaal opstijgen en landen (eVTOL).

Delen

Terug naar boven