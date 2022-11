Europees asielagentschap onder loep van EU-fraudedienst

maandag 28 november 2022 , 18:55

BRUSSEL (ANP) - Het in opspraak geraakte Europese asielagentschap EUAA wordt tegen het licht gehouden door de EU-fraudebestrijdingsdienst. De leiding van het EUAA wordt door medewerkers beticht van wanbestuur. De directeur en de groep die zij om zich heen heeft verzameld, bedrijven vriendjespolitiek, dekken wangedrag toe en leiden andere EU-instellingen om de tuin, zegt een aantal zelfverklaarde klokkenluiders.

Fraudebestrijdingsdienst OLAF heeft een onderzoek ingesteld, bevestigt de dienst. De medewerkers van het EUAA, dat EU-landen moet helpen bij het opvangen van asielzoekers, drongen daarop aan.

In een brief aan OLAF, de Europese Commissie en het Europees Parlement somden de medewerkers twee maanden geleden een lange lijst wantoestanden op bij het EUAA. En dat terwijl directeur Nina Gregori drie jaar geleden juist werd aangesteld om schoon schip te maken. Haar voorganger moest opstappen omdat hij zich zou hebben misdragen tegen ondergeschikten.

Gregori speelt met hulp van een kring van vertrouwelingen mooi weer, stellen de briefschrijvers. Interne controle- en veiligheidswaarborgen zijn uitgeschakeld of naar haar hand gezet. Ondertussen trakteert ze haar medestanders op promoties en andere gunsten. Haar 'kabinetschef' voorop. Die is door collega's van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd, maar wordt door de directeur uit de wind gehouden.

Volgens het EUAA, dat gevestigd is op Malta, klopt er niets van de beschuldigingen. De dienst zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek. Onderzoek van OLAF leidde eerder tot de val in van de baas van EU-grens- en kustwacht Frontex.

