Nederlanders positiever over toetreding Balkanlanden

DEN HAAG (PDC) - Ruim 45 % van de Nederlanders vindt de toetreding van kandidaat-lidstaten Servië, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië tot de EU een goede zaak. 34 % vindt toetreding geen positieve ontwikkeling. Dit blijkt uit een onderzoek van de denktanks D|Part, EFB en Biepag. Ook de toetreding van niet-kandidaten Bosnië en Herzegovina en Kosovo wordt vrij positief beoordeeld.

Deze positiviteit is opvallend omdat de Nederlandse regering jarenlang zeer kritisch is geweest over deze uitbreiding van de EU. Ook de Nederlanders waren vrij sceptisch over uitbreiding. De negatieve rol die nog relatief jonge lidstaten als Polen en Hongarije nu spelen in de EU, maakte de Nederlander ook huiverig voor uitbreiding. Ook de corruptieproblematiek in voormalige Oostbloklanden zorgde voor een negatief sentiment.

De scepsis onder de Nederlanders lijkt nu verminderd. Een mogelijke verklaring is de Russische invasie van Oekraïne. Deze heeft mensen bewuster gemaakt van geopolitieke ontwikkelingen, waarin een sterke en meeromvattende Europese Unie een krachtiger rol kan spelen. Ondervraagden die positief tegenover de EU staan, zijn vaker ook positief over uitbreiding. Kennis van de landen in kwestie of het proces van toetreding lijkt hiervoor niet van belang.

