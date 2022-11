EU-energieministers over 3 weken op herhaling over prijsplafond

donderdag 24 november 2022 , 17:27

BRUSSEL (ANP) - De energieministers van de EU-landen zijn donderdag nog niets dichter bij overeenstemming over een prijsplafond voor gas gekomen, ook niet nu daarvoor eindelijk een plan ligt. Ze komen over drie weken opnieuw bijeen zodat het plan kan worden aangepast aan hun bezwaren. Maar dat wordt "nog heel veel werk", zei minister Rob Jetten na afloop van het overleg met zijn collega's. De bedenkingen zijn vaak regelrecht tegengesteld.

De druk om eruit te komen loopt wel op, want andere maatregelen die de energiecrisis moeten verlichten liggen zolang stil. Over de gezamenlijke inkoop van gas en het versnellen van de vergunningen voor hernieuwbare energie zijn de ministers het wel eens. Maar voorvechters van een prijsplafond als België, Italië en Polen blokkeren deze maatregelen tot ook dat er ligt. En dan wel een krachtiger variant dan dat wat de Europese Commissie deze week heeft voorgesteld. Want dat is volgens meerdere lidstaten "een lachertje".

Maar het is moeilijk voor de commissie om bijvoorbeeld de lat lager te leggen voor het prijsplafond in werking treedt, zoals deze landen willen. Nederland, Duitsland en Denemarken vinden het commissieplan juist veel te ver gaan. Het zoveelste overleg van de energieministers van de laatste maanden verliep dan ook "verhit", zei hun Tsjechische voorzitter.

"Er zal nog heel, heel, heel hard gewerkt moeten worden" om het eens te worden, zei ook de Belgische energieminister Tinne Van der Straeten. De vergadering van donderdag was daarom niet meer dan "een tussenstap". Dinsdag 13 december gaan de ministers op herhaling.

Ze doen dat "zeker niet" tegen beter in, bezweerde Jetten. Hij sluit niet uit dat een prijsplafond mogelijk is dat er bijvoorbeeld niet toe leidt dat lng-tankers Europa inruilen voor beter betalende klanten. "We hebben gelukkig nog wel een paar weken om dat verder af te ronden. We grappen onder elkaar al over samen Kerstmis vieren."

Andere ministers willen haast maken, al was het maar omdat andere energiemaatregelen nu onnodig vertraging oplopen. Dat gaat ook de vijftien landen die nu nog dwarsliggen aan het hart, verzekert een van de prijsplafondvoorvechters.

Delen

Terug naar boven