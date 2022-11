Hofvijver november 2022: 'Als je de Europese Unie niet wilt begrijpen...'

maandag 28 november 2022 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - In het novembernummer van de Hofvijver zoomt Chris Aalberts in op de besluitvorming van de EU. Tijdens het schrijven van het boek Retourtje Brussel, maar ook recent na weerstand van Kamerleden Caroline van der Plas en Derk Jan Eppink, is het duidelijk dat zelfs in Den Haag niet iedereen goed begrijpt hoe Europese wetgeving eigenlijk tot stand komt. "Kamerleden kunnen beter nadenken hoe ze iets kunnen veranderen aan Europese regels op het moment dat ze op de politieke agenda staan." Het heeft nu niet zoveel zin meer om met coulanceverzoeken voor de stikstofregels naar Brussel te gaan.

In een ander artikel concludeert Marijn van der Sluis dat "discussies over ‘governance’ en handhaving de plank misslaan." Aan de hand van een vergelijking (met verkeersregels in een dorpje) legt hij uit waarom de plannen van de Commissie om de begrotingsregels te hervormen over veel meer gaan dat de omstreden 3% norm. Deze 'misvatting' over het Verdrag van Maastricht is voor iedereen begrijpelijk na het lezen in zijn stuk.

Onder de rubriek Unie & Lidstaten is er tot slot ook een interessante bijdrage van Maaike Jongema over pas verkozen Sloveense presidente Musar. Wat zijn haar ambities voor de rechtstaat en welke invloed kan zij uitoefenen op de rest van de Balkan? Dat Musar heeft gewonnen van rechts-conservatieve Logar "zal velen in EU-hoofdsteden opgelucht hebben doen ademhalen."

