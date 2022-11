Integriteitsonderzoek naar D66 Europarlementariër Rafaela onzorgvuldig

donderdag 24 november 2022 , 13:57

Bron: D66

DEN HAAG (PDC) - Het onderzoek dat D66 naar vermeende intimidatie door Europarlementariër Samira Rafaela was ‘onzorgvuldig’ en ‘had nooit mogen bestaan’. Dit oordeel velt het D66-geschillencollege volgens de Volkskrant. Rafaela werd naar aanleiding van dit onderzoek berispt.

Rafaela werd eerder dit jaar door drie voormalig medewerkers beschuldigd van ‘intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging’. Deze klacht werd gemeld bij de Commissie Integriteitsonderzoeken van D66, afgelopen voorjaar opgericht na de affaire rondom partijstrateeg Frans van Drimmelen.

De commissie verklaarde de klachten gegrond, waarop Raffaela door voorzitter Everhardt werd berispt. De Europarlementariër ging hiertegen in beroep bij het geschillencollege van D66. Dit college concludeerde dat het onderzoek onvolledig was. Zo werden schriftelijk bewijs, geluidsopnamen en aangedragen getuigen genegeerd. Daarnaast was een van de belangrijkste klagers geen lid van D66, zodat de Commissie Integriteitsonderzoeken deze klacht niet in behandeling had mogen nemen.

Bron: de Volkskrant

