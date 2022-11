Energiemaatregelen EU op slot door onenigheid over prijsplafond

donderdag 24 november 2022 , 10:00

BRUSSEL (ANP) - Voorvechters van een maximumprijs voor gas blokkeren andere EU-maatregelen om de energiecrisis te verlichten. EU-landen als België, Italië en Polen willen pas instemmen met de gezamenlijke inkoop van gas en het versnellen van de vergunningen voor hernieuwbare energie als er een krachtiger prijsplafond komt dan er nu op tafel ligt. Energieminister Rob Jetten is teleurgesteld, zei hij in Brussel.

Het plan dat de Europese Commissie eindelijk heeft voorgelegd om de prijs te begrenzen, is niet goed gevallen. De EU-landen die al lang op zo'n prijslimiet aandringen, samen een meerderheid, vinden het te slap. Het prijsplafond zou pas in werking treden in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Maar Nederland en onder meer zwaargewicht Duitsland gaat het voorstel juist nog steeds te ver.

Voor de Belgische minister Tinne Van der Straeten en haar medestanders is het commissieplan "echt onvoldoende", zei ze voor aanvang van nieuw overleg met de energieministers van de EU-landen in Brussel. De 27 ministers zijn het wel eens over bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van gas, maar dat blijft "on hold tot er ook over de maatregelen over de prijs een akkoord is".

Jetten vindt dat "jammer", maar hij wil niet zwichten. Hij schermt met waarschuwingen van experts dat het voorgestelde prijsplafond ervoor kan zorgen dat leveranciers Europa inruilen voor beter betalende klanten.

