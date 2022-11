Nummerplatenruzie Kosovo met Servië bijgelegd

woensdag 23 november 2022 , 23:00

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Servië en het van Servië afgesplitste Kosovo hebben een jarenlang conflict over nummerborden opgelost. EU-buitenlandchef Josep Borrell meldt een akkoord na een ultieme poging het geschil bij te leggen, nadat er eerder al veel crisisoverleg over de kwestie was geweest.

Kosovo wilde doordrukken dat ook Servische inwoners met een Kosovaars kenteken moeten gaan rijden, maar die verzetten zich daartegen. Volgens Borrell stopt Servië met het uitgeven van speciale kentekenplaten voor Kosovo en gaat Kosovo niet verder met het opnieuw registreren van voertuigen van Servische inwoners.

Borrell zegt op Twitter zeer verheugd te zijn over deze stappen "om verdere escalatie te voorkomen". De plannen van Kosovo leidden tot felle protesten bij de Servische minderheid. Kosovo wilde deze week beginnen met het opleggen van boetes, maar stelde dit uit onder internationale druk om verder te onderhandelen.

