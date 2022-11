EU wijst Meta en Twitter andermaal op naleven Europese regels

woensdag 23 november 2022 , 20:08

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie zal Amerikaanse techbedrijven andermaal duidelijk maken dat zij zich in Europa aan de Europese regels moeten houden. Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, reist donderdag naar Ierland waar hij een ontmoeting heeft met leidinggevenden van Twitter en Facebook-moeder Meta. De Belg zal de bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheden.

De Europese activiteiten van de socialemediabedrijven zijn gevestigd in Ierland. Brussel vreest dat de recente ontslaggolf de normen voor inhoudscontrole en gegevensbescherming zal ondermijnen.

Twitter is onlangs overgenomen door de miljardair Elon Musk. Die ontsloeg al ongeveer de helft van de 7500 werknemers van het bedrijf. Daaronder ook veel werknemers die hielpen bij het bestrijden van desinformatie. Meta heeft intussen gezegd dat het van plan is meer dan 11.000 werknemers te ontslaan als gevolg van mindere reclame-inkomsten.

Volgens de EU-regels over gegevensbescherming en een nieuwe Digital Services Act (DSA) moeten bedrijven die Europese internetgebruikers bedienen, voldoen aan strenge normen over inhoud, bescherming van de privacy en transparantie van hun algoritmen. Maar in Brussel maakt men zich zorgen over Musks houding ten aanzien van het vrije woord in combinatie met de inkrimping van het personeelsbestand van Twitter. Daardoor worden mogelijk de inspanningen om zaken als propaganda, haatzaaiende taal en intimidatie via het platform te voorkomen ondermijnd.

Reynders zal zijn bezorgdheid ook kenbaar maken aan de Ierse regering. Voor Dublin is gastvrijheid jegens grote techbedrijven een belangrijk onderdeel van de economische strategie. Hij zal met name ingaan op de weigering van Ierland om samen te werken met het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Het EPPO wordt erkend door 22 van de 27 EU-lidstaten

