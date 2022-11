ICE: gasprijsplafond EU zadelt markt op met miljardendreun

woensdag 23 november 2022 , 19:49

LONDEN (ANP) - Het prijsplafond voor gas waar de landen van de Europese Unie aan werken zadelt energiehandelaren op met een miljardenstrop. Daarvoor waarschuwt het Amerikaanse handelshuis ICE. De Britse krant Financial Times wist zijn handen te leggen op een memo van ICE dat naar Brussel is verstuurd.

Volgens ICE kan de klap voor de sector tot wel 33 miljard dollar bedragen. Met het instellen van een prijsplafond zouden producenten en handelaren die afhankelijk zijn van de leidende Nederlandse gasmarkt (TTF-futuresmarkt) geconfronteerd worden met een stijging van de betalingen die zij doen om transacties veilig te stellen. Deze stijging bedraagt 80 procent, zo staat in de memo. Een dergelijke grote stijging van de zogeheten margevereisten zou "de markt kunnen destabiliseren", aldus ICE.

De Europese Commissie wil de gasprijs, als die hoog en lang piekt, kunnen begrenzen op 275 euro per megawattuur. Het veelbesproken en omstreden prijsplafond is veel hoger en zal dus minder snel van kracht worden dan veel EU-landen willen. Zelfs de prijspiek van afgelopen augustus was daarvoor waarschijnlijk niet hoog genoeg.

De door het handelshuis geraamde dreun van 33 miljard dollar omvat zowel de gebruikelijke marge die partijen beschermt tegen het risico van wanbetaling als ook de marges die de dagelijkse schommelingen op de gasmarkt dekken. ICE waarschuwt dat elke vorm van maximering zou betekenen dat het toekomstige contract meer risico telt en meer particuliere deals zou omvatten. Handelaren zouden bijvoorbeeld niet het volle pond kunnen vragen bij het doorverkopen van duur ingekocht gas. Daardoor zou het Amerikaanse handelshuis gedwongen worden klanten vooraf meer geld te vragen.

De Autoriteit Financiële Markten, die toezicht houdt op de TTF-futuresmarkt, heeft ook gewaarschuwd dat een plafond de handel tijdelijk kan stilleggen. Ook kan het plafond ertoe leiden dat meer deals onderhands worden gesloten, buiten de beurs om.

Energiehandelsbedrijven hebben al grote moeite om het geld te vinden voor hun termijntransacties, die door energieproducenten en -consumenten op grote schaal worden gebruikt voor de leveringszekerheid en de prijs. In september moesten Duitsland en andere lidstaten steun bieden aan energiebedrijven die worstelden met de vraag naar onderpand.

De Europese Commissie reageerde tegen FT niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de ICE-memo.

