Hoekstra: praten over bestempelen Rusland als terroristische staat

woensdag 23 november 2022 , 16:51

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is bereid met landen in de EU- en NAVO-landen te praten over het bestempelen van Rusland als sponsor van terrorisme. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei woensdag in de Tweede Kamer er weinig voor te voelen de stap alleen te nemen.

Het Europees Parlement besloot eerder op de dag Rusland voortaan te typeren als een sponsor van terrorisme. Dat heeft vooral symbolische waarde. De parlementaire assemblee van de NAVO verklaarde dit weekeinde al Rusland onder het huidige regime tot terroristische staat. Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Ruben Brekelmans (VVD) wilden weten hoe het kabinet tegen deze kwalificatie aankijkt.

Hoekstra wil over de aanduiding ook nog eens met zijn juristen spreken. Het karakteriseren van Rusland onder het huidige regime als terreurstaat heeft volgens hem voor Nederland weinig repercussies. Maar "ik begrijp heel goed dat men tot deze kwalificatie is gekomen" want Rusland "terroriseert de boel" in Oekraïne.

Het kabinet voelt verder niets voor de suggestie om Rusland te schorsen of zelfs uit de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) te zetten. Het is volgens Hoekstra nog een van de weinig gremia waar met Moskou over de veiligheid op het Europese continent kan worden gesproken. De statuten van de OVSE kennen volgens hem ook geen mechanisme om een lidstaat te schorsen of uit de organisatie te zetten.

Rusland blokkeert onder meer de begroting van de OVSE en verzet zich tegen een OVSE-missie in Oekraïne.

