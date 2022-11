EU-campagne voor doneren generatoren voor stroomhulp Oekraïne

woensdag 23 november 2022 , 16:42

STRAATSBURG (ANP) - De voorzitster van het Europees Parlement en de burgemeester van de Italiaanse stad Florence hebben in Straatsburg een Europese campagne gelanceerd om generatoren en transformatoren aan Oekraïne te doneren. De apparaten moeten het land door de doorgaans koude winter heen helpen. Oekraïne wordt sinds enkele weken bestookt met Russische raketten die het hebben voorzien op de energievoorziening, waardoor inwoners massaal zonder stroom en verwarming zitten.

De campagne is "generatoren van de hoop" gedoopt en werd afgetrapt in bijzijn van een naaste medewerker van president Volodimir Zelenski. De burgemeester van Florence, Dario Nardella, is tevens voorzitter van Eurocities, het samenwerkingsverband van de tweehonderd grootste steden in de EU. Steden, dorpen en regio's in heel Europa worden opgeroepen aan de hulpactie mee te doen. "De EU heeft zich buitengewoon solidair met de Oekraïners getoond op humanitair, militair en financieel gebied. Nu hebben zij praktische hulp nodig om de winter door te komen", zei EP-voorzitster Roberta Metsola.

De generatoren zijn nodig om bij stroomuitval essentiële voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, de watervoorziening, opvangcentra, schuilkelders en telefoonmasten draaiende te houden. Door de Russische aanvallen op vitale civiele infrastructuur is volgens de autoriteiten meer dan de helft van het elektriciteitsnetwerk in Oekraïne beschadigd of vernietigd.

