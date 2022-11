Europarlement staat stil bij eigen geschiedenis tijdens 70e verjaardag in Straatsburg

dinsdag 22 november 2022 , 13:28

Bron: Sophie Semenowicz

STRAATSBURG (PDC) - Op 22 november heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire zitting in Straatsburg haar 70-jarig bestaan gevierd. Tijdens de ceremonie, met hoogwaardigheidsbekleders van de Commissie, Raad en het Parlement zelf, werd stilgestaan bij de geschiedenis van het Europees Parlement. Ook de premiers van Frankrijk, Luxemburg en België hielden toespraken.

Het Europees Parlement werd in Straatsburg opgericht als de Algemene Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1962 werd het omgedoopt tot het Europees Parlement, maar het zou nog tot 1979 duren voordat er voor het eerst directe verkiezingen georganiseerd werden.

Tijdens de viering werd uitgebreid stilgestaan bij de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Zo stipte Xavier Bettel, premier van Luxemburg, aan dat de grondrechten die in de Europese Unie ervoor zorgen dat hij als homoseksuele man kan zijn wie hij wil en zelfs regeringsleider kan worden.

Er werd, met name door Europarlementariërs zelf, ook gekeken naar de toekomst. Europarlementariër Stephane Sejourné, voorzitter van de liberalen in het Europees Parlement, riep onder meer op om transnationale kieslijsten in te stellen. Deze lijsten moeten het mogelijk maken om op Parlementariërs uit andere lidstaten te stemmen. Roberta Metsola gaf in haar toespraak toe dat verandering in de Europese Unie niet altijd snel genoeg gaat.

De Poolse Europarlementariër Ryszard Legutko zorgde met zijn speech voor commotie in de plenaire zaal. Volgens hem heeft het Europees Parlement vooral schade aangericht, omdat het zich voordoet een Europees volk te vertegenwoordigen dat niet bestaat. Dit idee noemde hij een infectie, wat op zowel op boegeroep als applaus kon rekenen.

Bron: PDC

Delen

Terug naar boven