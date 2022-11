Minister Adema 'vaak naar Brussel' voor landbouw verder in de knel komt

maandag 21 november 2022 , 20:52

Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe landbouwminister Piet Adema gaat flink wat tijd steken in Brussel. Nederland heeft bij de Europese Commissie en sommige andere lidstaten veel krediet verspeeld en ziet nieuwe Europese regels in de maak waardoor de landbouw verder in de knel zou kunnen raken.

Nederland liet het voorbije jaar geregeld verstek gaan, maar dat gaat Adema anders doen. "Ik denk dat het noodzakelijk is dat we hier zijn en dat het goed is dat ik hier ben", stelt de minister na zijn eerste vergadering met EU-collega's. Om de koers te kunnen bijsturen en om bondgenoten te vinden bijvoorbeeld. "Dus ik zal hier vaak zijn, maar dat is misschien ook niet genoeg." Adema neemt zich ook voor "af en toe de telefoon te pakken en af en toe bij mekaar op bezoek te gaan" om vertrouwen te herwinnen en begrip te kweken voor de kopzorgen van Nederlandse boeren.

Dat is nodig, want er doemen nieuwe natuurherstelplannen op die boeren verder in de knel kunnen brengen, waarschuwt Adema, wiens vertrokken voorganger Henk Staghouwer er maar niet in slaagde om boeren uitzicht te bieden. Nederland heeft de handen al vol aan de stikstofcrisis, onderstreept hij.

Als de nieuwe natuurherstelverordening waaraan de Europese Commissie werkt "er nog weer overheen komt wordt de zaak zo complex dat er bijna niks meer kan in Nederland", meent Adema. Hij heeft zijn "hele grote zorgen" uitgesproken en was daar volgens hem ook niet de enige in. "Dit is ook een opdracht voor de commissie om daar eens even goed over na te denken."

Delen

Terug naar boven