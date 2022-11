Donortop voor Moldavië levert 100 miljoen op

maandag 21 november 2022 , 17:15

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Een internationale conferentie in Parijs over hulp aan Moldavië heeft ruim 100 miljoen euro opgeleverd voor het armlastige buurland van Oekraïne. Het is de derde editie van het initiatief van Duitsland, Frankrijk en Roemenië, maar deze top is extra belangrijk omdat de winter voor de deur staat en Moskou de gastoevoer naar het land van 2,6 miljoen inwoners heeft afgeknepen.

Import van stroom uit Oekraïne is niet langer mogelijk vanwege de Russische bombardementen op de energie-infrastructuur. De Moldavische regering heeft Roemenië gevraagd goedkoop gas te leveren, maar het land blijft uiterst kwetsbaar.

Volgens de Moldavische president Maia Sandu wordt haar land bedreigd met een acute energiecrisis. Haar Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zei dat een groot deel van het ingezamelde bedrag moeten worden ingezet om Moldavië te helpen die crisis te bezweren.

Duitsland draagt 32,3 miljoen euro bij, maakte minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock bekend. "We zullen Moldavië niet in de kou laten staan." Volgens haar Franse collega Catherine Colonna "moeten we de bevolking helpen stand te houden".

De voormalige Sovjetrepubliek is sinds eind juni kandidaat-lid om toe te treden tot de Europese Unie. De conferentie is ook bedoeld Moldavische bestuurders te helpen op het lange pad naar lidmaatschap.

Ondertussen wordt het land militair bedreigd door de aanwezigheid van Russische soldaten in de pro-Russische separatistische regio Transnistrië. Daarnaast heeft Moldavië veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Er zijn er nog altijd 80.000. Eerder deze maand zegde de EU 250 miljoen euro toe voor onder meer gasleveringen, bovenop de honderden miljoenen die de afgelopen maanden al zijn overgemaakt naar Chisinau voor hulp aan vluchtelingen,

