Verenigd Koninkrijk zal zich niet aanpassen aan EU-wetgeving

BIRMINGHAM (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk is niet van plan het beleid aan te passen om de handelsrelatie met de Europese Unie te verbeteren. Premier Rishi Sunak zei dat in een reactie op berichten dat de Britse regering de relatie met de EU opnieuw zou willen bekijken. Daarbij werd gerept over een akkoord zoals ook tussen Zwitserland en de EU geldt.

Zwitserland heeft in een bepaalde vorm toegang tot de Europese interne markt, maar moet in ruil daarvoor voorwaarden accepteren, waaronder de toelating ​​van werknemers uit EU-landen. Ook gaan er betalingen van Zwitserland naar Brussel.

"Onder mijn leiding zal het Verenigd Koninkrijk geen enkele relatie met Europa nastreven die berust op aanpassing aan de EU-wetgeving", zei Sunak maandag op de jaarlijkse conferentie van de Confederation of British Industry, de grootste werkgeversorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, in Birmingham. Dat Groot-Brittannië zijn eigen regelgevingsvrijheid heeft, is "een belangrijke kans van brexit", zei hij.

