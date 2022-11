Leiders Servië en Kosovo naar Brussel voor crisisoverleg

zondag 20 november 2022 , 17:29

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De leiders van Servië en Kosovo hebben ingestemd naar Brussel te komen voor crisisoverleg. De Servische president Aleksandar Vučić en de Kosovaarse premier Albin Kurti zullen maandag praten met EU-buitenlandchef Josep Borrell, maakt de Spanjaard bekend. Doel is "een uitweg te vinden uit de huidige crisis en verdere escalatie en spanningen te voorkomen."

Brussel hoopt te kunnen bemiddelen tussen de twee landen, die elkaar regelmatig dwarszitten. De spanningen zijn de afgelopen weken weer hoog opgelopen, onder meer omdat Kosovo eist dat Servische auto's voortaan met een Kosovaars nummerbord op hun auto rijden in Kosovo. Servië verzet zich daartegen en de Servische minderheid in Kosovo roert zich met onder meer grensblokkades. Kosovo verklaarde zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk van Servië, wat door de regering in Belgrado niet wordt erkend.

Volgens Borrell spreekt hij vanaf 08.00 uur eerst apart met beide leiders, voor hij ze ook samen rond de tafel zet. Een eerdere bemiddelingspoging in Brussel over de nummerplaten mislukte. Servië en Kosovo willen beide tot de Europese Unie toetreden.

