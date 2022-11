Von der Leyen betreurt uitblijven harde klimaatafspraken op COP27

zondag 20 november 2022 , 12:19

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Het is betreurenswaardig dat op de klimaattop in Egypte geen harde afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de landen die het meest uitstoten. Dat stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een reactie op het akkoord dat in Sharm-el-Sheikh is gesloten.

Volgen Von der Leyen is het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken nog steeds in leven, maar zijn er behalve afspraken over het terugbrengen van fossiele brandstoffen op de COP27 geen nieuwe toezeggingen gedaan over manieren om klimaatverandering het hoofd te bieden.

"COP27 is een kleine stap voorwaarts, maar er is nog veel meer nodig voor de planeet", aldus de commissievoorzitter. "We hebben een aantal symptomen behandeld, maar de patiënt hebben we niet van zijn koorts genezen."

Op de klimaattop werd er onder meer een akkoord bereikt over een klimaatfonds waaruit ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering geld kunnen ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door overstromingen of extreme droogte. Een aantal partijen, waaronder de EU, wilden in ruil voor het fonds dat landen meer gingen doen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het is niet gelukt om dat er doorheen te krijgen.

