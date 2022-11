Timmermans: EU teleurgesteld in klimaatakkoord COP27

zondag 20 november 2022 , 6:29

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Europese Unie is teleurgesteld in het resultaat van de VN-klimaattop, zegt Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn landen het eens geworden, zo'n anderhalve dag nadat de top eigenlijk afgelopen zou zijn. Een slotakkoord is bereikt en de COP27 komt zo op zijn einde. In de verlenging van de klimaattop moesten de bijna tweehonderd landen op veel punten nog overeenstemming bereiken. Dat is uiteindelijk gelukt, maar de EU vindt het resultaat onvoldoende, aldus Timmermans. Ook VN-chef António Guterres drukte die mening uit.

"Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts", zei een kritische Timmermans. Volgens de Nederlander zijn te veel landen bang om de nodige inspanningen te verrichten om klimaatverandering terug te dringen. Daarnaast riep hij de deelnemende landen op te erkennen dat het akkoord tekortschiet.

