Europees Parlement: nieuw voorstel op klimaattop niet in balans

zaterdag 19 november 2022 , 15:28

Bron: flickr/ Tim J Keegan

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR) - Het nieuwe voorstel voor een slotakkoord op de klimaattop is niet in balans, vindt Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement. De voorzitter van de VN-top in Sharm-el-Sheikh, de Egyptische minister Sameh Soukry, had eerder een nieuw concept gepubliceerd. "Als het gaat over de klimaatambities in het akkoord, dan is het eigenlijk slechter dan wat vorig jaar is afgesproken in Glasgow."

De discussie gaat de afgelopen twee weken voor een groot deel over het al dan niet optuigen van een fonds voor het vergoeden van schade die het gevolg is van klimaatverandering. Eurocommissaris Frans Timmermans maakte donderdagavond bekend dat de EU de ontwikkelingslanden tegemoetkomt door in te stemmen met zo'n klimaatschadefonds, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Timmermans zei onder meer dat landen extra stappen moeten zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Eickhout noemt de conceptversie eerder "een herhaling van Glasgow op zijn best - en eigenlijk is het een stap terug". De woorden 'fossiele brandstoffen' zijn bijna niet genoemd. Net als in Glasgow staat er dat het gebruik van steenkool "afgebouwd" moet worden. Hierover was de discussie vorig jaar groot. Toen werd het woord "uitfaseren" op het laatste moment vervangen voor het zwakkere "afbouwen" van steenkoolgebruik.

Verder wil de Europese Unie dat ook rijke landen als Saudi-Arabië of Qatar gaan meebetalen aan het klimaatschadefonds. Dit soort landen maakt nu nog officieel deel uit van de groep ontwikkelingslanden. "Verder kunnen we op het gebied van dat klimaatschadefonds er wel uitkomen", denkt Eickhout. Wel benadrukt hij dat de deal nog niet rond is. Daarvoor zou er ook meer in het conceptakkoord moeten staan over extra klimaatambities.

Over het algemeen "ruikt" het concept naar de "dubbelrol van Egypte", zegt Eickhout. Egypte is als gastland de voorzitter van de COP27. Het land maakt deel uit van de ontwikkelingslanden en de klimaattop staat daardoor ook wel bekend als de Afrikaanse COP. "Maar anderzijds wil Egypte ook de vrienden in het Midden-Oosten plezieren, waardoor er niets in het slotakkoord staat over fossiele brandstoffen." Volgend jaar is de top in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. "Dan zitten we midden tussen de olie. We moeten dus nu verder praten over klimaatambitie", vindt Eickhout.

Landen zijn nog in overleg over het concept van het slotakkoord. Het is nog niet duidelijk wat de officiële reacties zijn. Ook de Europese Commissie heeft nog niet van zich laten horen.

