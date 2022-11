Nederland en België vragen Europese bescherming voor Limburgse vlaai

vrijdag 18 november 2022 , 14:30

Bron: Wikipedia / Ben Bender

DEN HAAG (PDC) - "Vlaaidiplomatie", zo noemde de Nederlandse ambassadeur in België de poging om Limburgse vlaai erkend te krijgen door de Europese Unie. Nederland en Vlaanderen hebben namelijk donderdag 17 november bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om Limburgse vlaai te laten beschermen met het label Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Als de Commissie de aanvraag goedkeurt, moet Limburgse vlaai aan strenge voorwaarden voldoen en mag deze enkel in Nederlands of Belgisch Limburg gemaakt worden. Volgens de Vlaamse minister Jo Brouns toont de aanvraag aan dat voeding meer is dan enkel een product, "het is ook cultuur en beleving."

Enkele bekende BGA-producten zijn Champagne, Roquefort, Irish Whiskey, Parmigiano Reggiano en Goudse kaas. Daarnaast kent de EU nog een ander label, namelijk Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Dat label benadrukt de traditionele wijze waarop het product gemaakt is, zonder gebonden te zijn aan specifiek geografisch gebied. Voorbeelden zijn Bastaardsuiker en Kriek.

Bron: AD, Brusselse Nieuwe, NOS

