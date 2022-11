Delegatieleider Eickhout: cruciaal wat VS en China doen op COP27

vrijdag 18 november 2022 , 12:30

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Nu de Europese Unie heeft geopperd om onder voorwaarden tóch een fonds voor klimaatschade te creëren, ligt de bal vooral bij de Verenigde Staten en China, zegt delegatieleider van het Europees Parlement Bas Eickhout. Afspraken tussen deze grootmachten zijn volgens hem "cruciaal" voor de uitkomst van de klimaattop.

Eickhout noemt het in een dagelijkse update "goed nieuws" dat de EU met het voorstel "de discussie open heeft gebroken". Anders was de COP27 in Sharm-el-Sheikh waarschijnlijk geëindigd "in een debacle", vermoedt de GroenLinks-politicus.

De EU wil eigenlijk het liefst met bestaande fondsen arme landen helpen die worden getroffen door bijvoorbeeld overstromingen, orkanen, extreme droogte en andere rampen die met klimaatverandering samenhangen. Ontwikkelingslanden en China pleiten juist voor een afzonderlijk schadefonds. In hun eerdere voorstel zouden China en andere landen die dertig jaar geleden nog arm waren nog altijd gelden als ontwikkelingsland - en dus niet hoeven mee te betalen. Dat is voor westerse landen onacceptabel.

Wat de EU betreft kunnen alleen de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten die acuut worden bedreigd door bijvoorbeeld een stijgende zeespiegel aanspraak maken op geld voor "verlies en schade", zoals het in de klimaatdiplomatie heet. Bovendien wil de EU in ruil voor deze concessie meer ambities zien in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Die uitstoot zou al in 2025 moeten pieken. En het afbouwen van steenkoolgebruik moet veel harder worden vastgelegd, met regelmatige updates.

Volgens Eickhout trekt Europa "de ontwikkelingslanden naar zich toe" en wordt China onder druk gezet "om ja te zeggen op een fonds dat verworden is tot iets wat zij niet willen". Hij voorziet nog langdurige onderhandelingen. "Reken maar dat deze 'laatste dag' nog een goede 48 uur duurt."

Delen

Terug naar boven