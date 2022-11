Eurocommissaris: Twitter moet in EU meer moderatoren aanstellen

vrijdag 18 november 2022 , 10:30

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Twitter moet in Europa juist meer moderatoren aanstellen om te controleren welke berichten er op het sociale medium verschijnen. Miljardair Elon Musk is sinds zijn recente overname volgens Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) bezig om het aantal medewerkers op dit gebied te verminderen, maar daar is de Fransman het niet mee eens. Dat zei hij tegen radiozender Franceinfo.

Breton zegt dat hij met Musk een professionele relatie wil aangaan over waar Twitter in Europa heen moet. "Hij zal zijn algoritmen openbaar moeten maken. Wij zullen de controle hebben, mensen zullen niet langer meer onzin kunnen zeggen", aldus de Eurocommissaris. Musk heeft juist aangegeven de vrijheid van meningsuiting op Twitter te willen bevorderen.

De Europese Commissie waarschuwde Musk eerder al dat Twitter zich onder zijn bewind ook aan de Europese regels moet houden.

Delen

Terug naar boven