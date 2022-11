Europese Commissie roept EU op Oekraïners winter door te helpen

donderdag 17 november 2022 , 16:05

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de humanitaire situatie de komende winter in Oekraïne. Door de toegenomen Russische raketaanvallen op vitale infrastructuur komen steeds meer inwoners en bedrijven zonder elektriciteit en verwarming te zitten. Eurocommissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) roept de EU-landen op zich nog meer in te zetten om te helpen het land "winterklaar" te maken en onder meer generatoren naar Oekraïne te sturen.

De Commissie stuurt zelf nog deze maand 1800 ton aan hulpgoederen naar Oekraïne. Er is grote behoefte aan allerlei zaken, van medische apparatuur tot voedsel, en van prefab winterbestendige accommodatie voor ontheemden tot schoolbussen. De Commissie en de EU-lidstaten hebben sinds de Russische invasie eind februari al meer dan 1,5 miljard euro aan humanitaire steun uitgegeven.

Maar sinds het Russische leger zich steeds meer richt op de energie-infrastructuur van Oekraïne, zijn de humanitaire prioriteiten verschoven, zegt Lenarčič. Er zijn inmiddels al 500 generatoren naar het land verstuurd om bij stroomuitval in te zetten maar dat is lang niet genoeg. De aankomende winter, die er lang en doorgaans heel streng is met temperaturen die ver onder nul kunnen dalen, zullen volgens de commissie ruim 17 miljoen mensen hulp nodig hebben. Van hen zijn meer dan 7 miljoen ontheemden: mensen die door de oorlog hun huis zijn kwijtgeraakt of zijn verdreven en in andere streken van hun land een veilig onderkomen zoeken.

