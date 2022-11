Timmermans: zonder overeenkomst op klimaattop verliezen we allemaal

donderdag 17 november 2022 , 15:00

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Als de landen op de VN-klimaattop geen overeenkomst kunnen bereiken, "dan verliezen we allemaal", stelt Eurocommissaris Frans Timmermans donderdag op de COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. "We hebben absoluut geen tijd te verliezen." Timmermans benadrukt dat de Europese Unie haar best doet om een consensus te bereiken.

De voorzitter van de top, de Egyptische minister Sameh Shoukry, verspreidde in de ochtend een aanzet voor een slottekst van de klimaattop. Die is voor de EU nog onvoldoende, maakte Timmermans eerder al duidelijk. Tijdens een persconferentie zegt Timmermans dat hij niet inziet hoe dat document tot een overeenkomst kan leiden, omdat de standpunten nog erg ver uit elkaar liggen. Volgens de Eurocommissaris is het belangrijk dat Egypte als voorzitter een tekst op tafel legt die de partijen dichter bij elkaar laat komen.

Dit jaar is financiering voor kwetsbare landen die schade oplopen door klimaatverandering voor het eerst officieel op de agenda gezet. De landen, die bijvoorbeeld last hebben van overstromingen, droogte of extreem weer, vragen om een vergoeding van rijke landen, de grootste uitstoters van fossiele brandstoffen. "De Europese Unie neemt dat onderwerp heel serieus", verzekert Bas Eickhout, die als delegatieleider voor het Europees Parlement naast Timmermans zit bij de persconferentie. "Dit onderwerp blijft de komende jaren spelen."

Volgens Timmermans is het wel belangrijk dat kwetsbare landen zo snel mogelijk vergoeding krijgen. "Die landen hebben het geld hard nodig." De EU ziet het liefst dat dit via bestaande fondsen gebeurt, terwijl ontwikkelingslanden pleiten voor een speciaal schadefonds.

Voor het slotakkoord moet dus nog veel gebeuren. Volgens Eickhout is het noodzakelijk dat "deze klimaattop Sharm-el-Sheikh verder gaat dan de laatste top in Glasgow". Het gaat volgens hem ook veel te weinig over manieren om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 1,5 graden Celsius. "Terwijl dat juist enorm belangrijk is om klimaatschade in kwetsbare landen in te dammen."

Greenpeace is ook niet te spreken over het voorstel dat gedeeld is. "Er komt geen klimaatrechtvaardigheid als dit is waar de lat ligt voor de uitkomst", vindt de milieuorganisatie. Greenpeace wijst er onder meer op dat geen harde afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van klimaatschade van de meest kwetsbare mensen. Ook bevat de tekst geen hardere uitspraken over het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen, zoals de organisatie graag zou zien.

