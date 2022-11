Timmermans: nog enorm veel werk nodig op klimaattop

donderdag 17 november 2022 , 11:30

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans moet nog "een enorme hoeveelheid werk" verzet worden op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, de COP27. De aanzet voor een slottekst die voorzitter Egypte donderdagochtend verspreidde is voor de EU nog onvoldoende, maakte Timmermans duidelijk.

"We zetten de discussies voort, zullen onze input geven en hopen dat we voor het einde van de COP overeenstemming kunnen bereiken", aldus de klimaatman van het dagelijks bestuur van de EU. COP staat voor Conference of the Parties. Het verwijst naar de partijen die zijn aangesloten bij het klimaatverdrag van de VN.

Ook Greenpeace is over het concept nog niet te spreken. "Er komt geen klimaatrechtvaardigheid als dit is waar de lat ligt voor de uitkomst", vindt de milieuorganisatie. Greenpeace wijst er onder meer op dat geen harde afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van klimaatschade van de meest kwetsbare mensen. Ook bevat de tekst geen hardere uitspraken over het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen, zoals de organisatie graag zou zien.

Kort samengevat vindt Greenpeace dat het voorzitterschap met deze tekst "vol gas gaat op de snelweg naar de klimaathel". Dat is een verwijzing naar een uitspraak die VN-chef António Guterres vorige week deed op de top.

