Elk jaar 35.000 Europese doden door ongevoeligheid voor medicatie

donderdag 17 november 2022 , 11:00

STOCKHOLM (ANP) - Jaarlijks overlijden meer dan 35.000 mensen in Europa aan een infectie met een ziekteverwekker die niet meer reageert op medicatie, zo schat de Europese gezondheidsdienst ECDC in. Volgens de dienst stijgt het aantal doden als gevolg van ziekteverwekkers zoals bacteriën die resistent zijn voor medicatie.

Wie een infectie met bijvoorbeeld een bacterie oploopt, kan worden behandeld met antibiotica. Als een bacterie ongevoelig (resistent) wordt voor antibiotica, dan kunnen de antibiotica de bacterie niet meer doden of afremmen. Dat maakt de infectie dus moeilijker te verhelpen. Resistentie kan ontstaan als antibiotica te veel of verkeerd worden gebruikt. De bacterie gaat zichzelf er dan tegen beschermen.

ECDC maakte de schatting van het aantal sterfgevallen als gevolg van infecties met onder meer resistente bacteriën en schimmels op basis van gegevens over de periode tussen 2016 en 2020. Hoewel het totale gebruik van medicatie tegen dit soort ziekteverwekkers met bijna een kwart daalde tussen 2012 en 2021, nam de toediening van bepaalde typen antibiotica (medicatie tegen bacteriën) juist toe. ECDC pleit voor zuiniger gebruik van onder andere antibiotica, om zo te voorkomen dat nog meer van die geneesmiddelen onbruikbaar worden.

Resistentie van ziekteverwekkers tegen bepaalde medicatie komt volgens ECDC meer voor in het zuiden van Europa dan in het noorden. In Nederland mogen alleen huisartsen een middel als antibiotica voorschrijven, in tegenstelling tot in sommige andere Europese landen. Daar zijn antibiotica zonder recept te koop. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde deze zomer dat de ongevoeligheid van bacteriën voor antibiotica in Nederland vorig jaar niet was toegenomen.

