Nederlandse leden EP willen Staatssecretaris op het matje in Brussel

donderdag 17 november 2022 , 11:04

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (PDC) - Tineke Strik (GroenLinks) en Thijs Reuten (PvdA) vinden dat de Nederlandse asieldeal in strijd is met Europese regels over asielopvang en gezinshereniging. Daarom willen Reuten en Strik staatssecretaris Eric van der Burg, verantwoordelijk voor asiel- en migratiebeleid, op het matje roepen.

De beide Leden van de EP-commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), vinden dat de Nederlandse schending van de Europese asielregels de EU als geheel raken en dat Nederland, in de persoon van de verantwoordelijk bewindspersoon, hierover verantwoording moet afleggen.

Van der Burg is van mening dat hij geen verantwoordig verschuldigd is aan het Europees Parlement, maar aan de Tweede Kamer, en weigert naar Brussel te komen.

Bron: NRC, Brusselse Nieuwe

