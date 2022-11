Verkoop nieuwe auto's EU opnieuw omhoog in oktober

donderdag 17 november 2022 , 8:00

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in oktober opnieuw gestegen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA klom de verkoop op jaarbasis met ruim 12 procent tot 745.855 nieuwe auto's.

Over de eerste tien maanden van dit jaar liggen de verkopen met ruim 7,5 miljoen auto's nog wel altijd 8 procent lager dan in de vergelijkbare periode een jaar geleden. De autoverkoop werd eerder dit jaar gehinderd door toeleveringsproblemen bij autofabrikanten. Zo kampten bedrijven met chiptekorten, waardoor leveringen van nieuwe auto's vertraging opliepen.

Nu wordt een soort inhaalslag gemaakt met de autoverkoop, ondanks de hoge inflatie en economische onzekerheid in Europa. In de vier grote EU-autolanden Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje gingen de verkopen vorige maand duidelijk omhoog. In Nederland steeg de verkoop met meer dan 20 procent tot 28.992 nieuwe voertuigen.

Het Duitse autoconcern Volkswagen, met ook merken als Audi, Seat en Skoda, had vorige maand binnen de EU het grootste marktaandeel (25,5 procent). Daarna volgt Stellantis, het moederconcern van onder meer Peugeot, Citroën, Fiat en Opel, met 19 procent. Renault heeft ruim 10 procent van de markt in handen.

