Nederlander in de race voor grote schoonmaak bij EU-grenswacht

woensdag 16 november 2022 , 17:50

Bron: Europese unie, 2015

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Marechausseecommandant Hans Leijtens is in de race om Frontex, de Europese grens- en kustwacht, te gaan leiden. Nederland heeft hem voorgedragen als opvolger voor de omstreden directeur die in april het veld ruimde.

Frontex is al geruime tijd in opspraak. De dienst, die alsmaar uitdijt en van alle EU-agentschappen het meest te besteden heeft, zou onder meer hebben toegelaten dat lidstaten als Griekenland migranten op illegale wijze terugstuurden. Ook misdroegen leidinggevenden zich jegens collega's, constateerde de Europese fraudebestrijdingsdienst.

De 59-jarige Leijtens, die onder meer ook al de baas was van de Belastingdienst, moet nog wel afrekenen met twee andere kandidaten. Het Europees Parlement zal de drie ondervragen en een van hen aanbevelen, waarna de EU-landen volgende maand een keuze maken.

