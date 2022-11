EU komt met tegenvoorstel over vergoeden klimaatschade

woensdag 16 november 2022 , 17:45

Bron: European Commission

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Europese Unie gaat ontwikkelingslanden een tegenvoorstel doen over het vergoeden van schade die is veroorzaakt door de gevolgen van klimaatverandering. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans kondigde dat aan op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. "Laten we de elementen uit hun voorstel halen waar we het allemaal over eens kunnen zijn", aldus Timmermans. "Wat zij als de perfecte oplossing zien, brengt ons niet waar we moeten zijn", voegde hij eraan toe.

Een grote groep ontwikkelingslanden, plus China, heeft voorgesteld op deze klimaattop nog een speciaal fonds op te richten voor "verlies en schade" door de opwarming van de aarde. Wat de EU betreft valt over zo'n fonds op zich wel te praten, maar is het beter om via bestaande fondsen nu al over te gaan tot hulp aan "de meest kwetsbaren". Daar trekt de EU een eerste bedrag van 60 miljoen euro voor uit. De klimaatman van de commissie kondigde tevens een investering aan van 1 miljard euro om Afrikaanse landen te helpen zich aan te passen op klimaatverandering. Nederland zegde daar vorige week al 100 miljoen euro voor toe.

"Laten we verlies en schade nú gaan financieren, via bestaande structuren", zei Timmermans. Als enkel wordt ingezet op een speciaal schadefonds, duurt het volgens hem nog jaren voordat daar een beslissing over zal vallen. Een heikel punt voor Europa is dat het geld in het voorstel van China en de ontwikkelingslanden zou worden verdeeld op basis van "de situatie van dertig jaar geleden". Volgens Timmermans zouden "sommige landen" in dat geval geen bijdrage hoeven leveren. "Dat is onacceptabel."

Vooral de rol van China is in deze discussie belangrijk. Het land beschouwt zichzelf in sommige gevallen nog als een ontwikkelingsland, maar zou volgens de westerse landen tot de betalers moeten behoren.

Over schade die voortkomt uit klimaatverandering wordt tijdens deze klimaattop voor het eerst formeel gesproken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de verwoestende effecten van overstromingen of orkanen. Over welke schade moet worden vergoed, op welke manier dat moet gebeuren en hoe de kosten verdeeld moeten worden, is veel onenigheid.

Speciaal gezant Wael Aboulmagd van gastland Egypte zei dat er "een groter aantal voortslepende kwesties is dan normaal". Het voorzitterschap had gehoopt "op meer bereidheid om samen te werken", zei hij.

Zelfs over het doel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden is weer enige discussie. Enkele landen zouden daar vanaf willen, maar een EU-bron verwacht dat dit klimaatdoel wel overeind zal blijven. Hij benadrukt dat China ook hierin een cruciale rol vervult.

