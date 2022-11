Commissie: Bulgarije en Roemenië moeten toetreden tot Schengenzone

woensdag 16 november 2022 , 14:41

BRUSSEL (ANP) - Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn klaar om toe te treden tot de Schengenzone, zegt de Europese Commissie woensdag. De commissie roept dwarsliggende lidstaten, zoals Nederland, op volgende maand in Brussel groen licht te geven voor uitbreiding van de Schengenzone met de drie EU-landen. De kwestie staat op 8 december op de agenda van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken.

Bulgarije, Roemenië en Kroatië voldoen aan de toetredingsvoorwaarden waardoor zij op 1 januari 2023 Schengenlanden kunnen worden, zegt Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Nederland verzet zich echter tegen de toetreding van Roemenië en vooral Bulgarije omdat zij volgens de regering nog te weinig hebben gedaan aan de georganiseerde misdaad, corruptie en verbetering van de rechtsstaat.

Johansson roept Nederland op om volgende maand voor toetreding te stemmen. Volgens de Zweedse wordt Europa met de uitbreiding van het Schengengebied onder andere "veiliger" en "welvarender".

In het Schengenverdrag is vastgelegd dat mensen zonder paspoort in het hele gebied kunnen reizen. Het verdrag werd in 1985 in de Luxemburgse plaats Schengen gesloten door Duitsland, Frankrijk en de drie Benelux-landen.

