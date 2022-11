Brussel wil Schengen uitbreiden, Nederland onder groeiende druk

woensdag 16 november 2022 , 5:30

(DE VOLKSKRANT) - De Europese Commissie zet volgens de Volkskrant Nederland onder druk eindelijk in te stemmen met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de groep van Schengenlanden, waartussen geen grenscontroles zijn. Volgens Brussel is er geen enkele reden om deze "historische beslissing" nog langer tegen te houden, iets wat Den Haag al elf jaar doet.

Voor de Commissie is het "boven elke twijfel verheven" dat Roemenië en Bulgarije, alsook Kroatië, aan alle voorwaarden van de paspoortloze Schengenzone voldoen. In een rapport dat ze woensdag presenteert, roept de Commissie de lidstaten op in december het licht op groen te zetten voor de Schengenuitbreiding. Daarmee vervult de EU haar "belofte" aan deze drie landen en komt ze tegemoet aan hun "legitieme verwachtingen", aldus de Commissie in het nog vertrouwelijke rapport.

De klemmende oproep aan Nederland - de enige lidstaat die zich nog tegen het besluit verzet - komt op een politieke precair moment voor het kabinet. Dat heeft juist besloten tot bezinning op het migratiebeleid en overweegt onder meer de herinvoering van gerichte grenscontroles. Ook in de Tweede Kamer is er weinig animo voor een grotere Schengenzone. Het Schengenlidmaatschap vereist een unaniem besluit van de EU-landen.

