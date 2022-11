Overnemen migranten door andere EU-landen komt niet op gang

dinsdag 15 november 2022 , 20:38

BRUSSEL (ANP) - EU-landen nemen vooralsnog slechts een fractie over van het aantal migranten dat ze hadden beloofd van elkaar over te nemen. De afspraak was bedoeld om landen waar bijvoorbeeld veel bootvluchtelingen aankomen te ontlasten, maar dat komt nog nauwelijks van de grond.

Nederland en zeventien andere EU-lidstaten kwamen in juni overeen vrijwillig een aantal migranten over te hevelen van landen als Italië en Griekenland naar veelal noordelijker EU-landen of daar geld in te steken. Ze zegden elkaar in totaal 8000 plaatsen toe. Maar tot dusver zijn slechts 117 asielzoekers naar elders overgebracht, laat de Europese Commissie weten. Zij benadrukt wel dat "veel meer overplaatsingen in de pijpleiding zitten".

De Europese Unie predikt al jaren meer samenwerking om migranten op te vangen, maar wordt het maar niet eens over de verdeling van de lasten. De toezegging om een aantal migranten van elkaar over te nemen had de grimmige tegenstellingen tussen bijvoorbeeld noordelijke en zuidelijke landen wat moeten verzachten.

De druk om wat te doen aan de taaie kwestie stijgt weer. Sinds de migratiecrisis van 2015 kwamen er niet zoveel migranten naar Europa als nu.

Het gros van de overgebrachte migranten ging van Italië naar Duitsland. Een derde ging naar Frankrijk en vijf mensen belandden in Luxemburg, zeggen EU-bronnen.

