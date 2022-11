Te weinig steun EU-landen voor langer toelaten glyfosaat

dinsdag 15 november 2022 , 19:05

BRUSSEL (ANP) - De weerstand tegen onkruidverdelger glyfosaat in de Europese Unie groeit. De EU-landen die het omstreden middel langer willen toestaan kunnen niet genoeg medestanders meer op de been brengen om dat af te dwingen. Maar omdat de tegenstanders ook nog niet met voldoende zijn, wordt de aflopende vergunning naar verwachting toch verlengd.

Nu de EU-landen het niet eens worden, moet de Europese Commissie de knoop doorhakken. Die heeft zelf voorgesteld glyfosaat nog een jaar toe te laten en heeft naar eigen zeggen geen reden om daarvan terug te komen. Komende zomer moet een langverwacht nieuw oordeel van de Europese toezichthouder eindelijk duidelijk maken of het gif gevaarlijk is voor mensen of niet.

Als de commissie de vergunning inderdaad weer verlengt, schaadt zij het vertrouwen van het Europees Parlement en de EU-burgers, waarschuwt Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Het parlement bracht vorige keer nog wat geduld op, op voorwaarde dat het na dit jaar uit zou zijn met glyfosaat, schrijft ze met collega-Europarlementariërs in een protestbrief aan de commissie.

