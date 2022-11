Europese Commissie wil kweek algen voor eten en supplementen stimuleren

dinsdag 15 november 2022 , 18:35

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de kweek en het gebruik van algen op de Europese markt verder versnellen en opvoeren. Het dagelijks bestuur van de EU ziet een grote toekomst voor algen en vindt dat de industrie nog te weinig doet om de toepassing ervan te stimuleren. En dat terwijl de vraag naar algen binnen de EU toeneemt volgens de commissie.

Algen, waaronder zeewier, worden in veel sectoren gebruikt. De populariteit van de waterplant neemt toe doordat bijvoorbeeld steeds meer mensen een vegetarisch of veganistisch dieet volgen. Ook worden de vele voordelen van de plant voor de gezondheid steeds meer ontdekt. Algen zitten vol met stoffen die goed zijn voor het lichaam. Daardoor wordt de plant ook in voedingssupplementen en crèmes verwerkt. De Europese Unie is een van de grootste importeurs van algen. Verwacht wordt dat de import in 2030 oploopt tot zo'n 9 miljard euro.

Het verder stimuleren van de Europese algenindustrie past volgens de commissie ook binnen de ambities van de EU om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990, en om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Brandstof die uit algen wordt gewonnen is minder schadelijk voor het milieu dan fossiele brandstoffen.

In februari van dit jaar is EU4Algae opgericht. Via dat platform werken onder anderen wetenschappers, investeerders en overheden samen aan een sterkere Europese algensector.

De Europese Commissie wil volgend jaar samen met de sector kijken welke maatregelen het gebruik van algen op de Europese markt verder kunnen stimuleren. Ook roept de Commissie de lidstaten op om meer ruimte te creëren in Europese wateren voor de algenkweek.

