CO2-uitstoot EU door economische groei hoger dan jaar eerder

dinsdag 15 november 2022 , 12:45

LUXEMBURG (ANP) - De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) lag in het tweede kwartaal van dit jaar 3 procent hoger dan een jaar eerder in dezelfde periode. De stijging komt vooral doordat de economie in Europa verder opleefde na de coronacrisis, meldt Eurostat. De cijfers verschijnen terwijl in Egypte de VN-klimaattop gaande is.

Het Europese statistiekbureau becijfert dat de totale uitstoot in het tweede kwartaal 905 miljoen ton CO2-equivalent bedroeg. CO2 (koolstofdioxide) is niet het enige gas dat warmte vasthoudt in de atmosfeer. Om één duidelijk cijfer te krijgen, rekent Eurostat het opwarmende effect van sterkere broeikasgassen als methaan en lachgas terug naar dat van CO2.

De industrie draagt met een aandeel van 23 procent het meest bij aan de uitstoot in Europa, gevolgd door de energiesector (19 procent). Daarna komen huishoudens (17 procent), transport en opslag (14 procent) en de landbouw (13 procent). In de transportsector was de groei het sterkst: daar ging de uitstoot met 8 procent omhoog. In de energiesector nam de uitstoot met 6 procent toe. Huishoudens deden juist rustiger aan en stootten 8 procent minder uit dan een jaar eerder.

Een duidelijke verklaring per deelsector geeft Eurostat niet, maar uit eerdere onderzoeken is wel bekend dat veel Europeanen hun energiegebruik hebben gematigd na de Russische inval in Oekraïne. Om stroom op te wekken werd anderzijds weer meer gebruik gemaakt van vervuilende steenkoolcentrales, nadat de gastoevoer vanuit Rusland grotendeels kwam stil te liggen.

Delen

Terug naar boven