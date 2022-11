EU pakt Russen aan om vergiftigen oppositieboegbeeld Navalni

maandag 14 november 2022 , 19:00

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie straft nog eens acht Russen die zij verantwoordelijk houdt voor het vergiftigen van oppositievoorman Aleksej Navalni. Het gaat vooral om agenten van geheime dienst FSB. Een van hen gaf zijn rol ooit toe in een telefoongesprek met de op een haar na omgekomen Navalni.

Navalni, die met spraakmakende acties was uitgegroeid tot zichtbaarste tegenstrever van president Vladimir Poetin, overleefde een besmetting met het gifgas novitsjok in 2020 maar ternauwernood. Het Kremlin beweert van niets te weten, maar westerse landen denken daar het hunne van. Buiten de Russische autoriteiten om valt moeilijk aan het chemische wapen te komen.

De nieuwe sancties treffen drie FSB-agenten die de aanval zouden hebben uitgevoerd, drie van hun superieuren en twee experts in chemische wapens die bij de bijna geslaagde operatie betrokken zouden zijn geweest. Een van die deskundigen erkende naderhand in een telefoontje met Navalni wat er was gebeurd. De gestraften mogen de EU niet langer in en kunnen niet meer bij eventueel daar gestald vermogen. Ook mogen Europeanen geen zaken meer met hen doen.

De doodzieke Navalni werd in een Berlijns ziekenhuis er weer min of meer bovenop geholpen en reisde vervolgens terug naar Rusland. Daar werd hij prompt voor vele jaren naar een strafkamp gestuurd.

