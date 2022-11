EU straft Iraniërs achter fatale arrestatie die protest ontketende

dinsdag 15 november 2022 , 8:30

gewijzigd

Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan vier agenten van de Iraanse zedenpolitie. Zij zaten achter de fataal afgelopen arrestatie van de vrouw die het symbool werd van de Iraanse protestbeweging. Ook 25 andere verantwoordelijken voor het neerslaan van protesten worden gestraft, net als de Iraanse staatsomroep.

De personen op de nieuwe sanctielijst mogen de EU niet meer in en kunnen niet meer bij eventuele in de unie ondergebrachte tegoeden. Dat laatste geldt ook voor de drie gestrafte organisaties. Dat zijn staatsomroep Press TV, een financieringsvehikel voor Iraanse paramilitairen en een IT-bedrijf dat de autoriteiten helpt het internet in Iran in hun greep te houden. Europeanen mogen ook geen zaken meer met de gestraften doen.

De nieuwe strafmaatregelen zijn nodig omdat de regering in Teheran de protesten met ijzeren vuist te lijf blijft gaan, zeggen de buitenlandministers van de EU-landen. Die braken uit na het overlijden van de jonge vrouw Mahsa Amini in handen van de zedenpolitie. Die had haar opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk zou hebben gedragen.

Onder de 29 nieuwe gestrafte personen zijn veel kopstukken van de Revolutionaire Garde. De EU wil "de binnenste ringen van de macht" van het machtige keurkorps treffen, zei de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock eerder op de dag. Daarnaast moeten volgens haar de vehikels getroffen worden waarmee de garde, "die verantwoordelijk is voor ongelooflijke misdaden in Iran", zijn geld verdient.

Meerdere EU-landen neigen inmiddels naar de overtuiging dat het elitekorps op de Europese terrorismelijst hoort. Dat is in de Verenigde Staten al langer zo.

Ook de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de openbare orde, en een aantal politiecommissarissen staan op de nieuwe lijst. Dat geldt ook voor het hoofd van de cyberpolitie, die probeert de protestbeweging op het internet de mond te snoeren.

Delen

Terug naar boven