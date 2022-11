EU komt met nieuwe sancties voor Iran om smoren protesten

maandag 14 november 2022 , 12:07

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt Iran nieuwe strafmaatregelen op voor het onderdrukken van protesten. Ook de Iraanse hulp aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne blijft de EU grote zorgen baren, maar daarvoor volgen nog geen extra sancties.

De buitenlandministers van de EU-landen zullen de nieuwe maatregelen tijdens hun overleg in Brussel maandag goedkeuren, zei buitenlandchef Josep Borrell voor aanvang. Personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van de protestbeweging kunnen zich volgens EU-bronnen opmaken voor inreisverboden en de bevriezing van eventuele bezittingen in de EU.

Met name de Iraanse Revolutionaire Garde is doelwit, zegt de Duitse minister Annalena Baerbock. De nieuwe sancties moeten "de binnenste ringen van de macht" van het machtige keurkorps treffen. Daarnaast moeten volgens haar de vehikels getroffen worden waarmee de garde, "die verantwoordelijk is voor ongelooflijke misdaden in Iran", zijn geld verdient. De EU-landen "moeten ook kijken" of ze het elitekorps bijvoorbeeld op hun terrorismelijst moeten zetten, zoals de Verenigde Staten hebben gedaan.

De EU strafte eerder al onder andere de Iraanse zedenpolitie, de oproerpolitie en een aantal politiecommissarissen voor het neerslaan van de protesten. Die braken uit na het overlijden van een jonge vrouw in handen van de zedenpolitie, maar lijken door de repressie dood te bloeden.

Ook voor het leveren van kamikazedrones voor de Russische oorlog in Oekraïne legde de EU Iran al sancties op. Daar blijft het vooralsnog bij, zegt Borrell. Ook al dringen landen als Litouwen en Zweden aan op strenger optreden. De unie is nagegaan of Iran Rusland mogelijk ook voorziet van raketten, maar vond daarvoor volgens haar hoogste diplomaat nog geen bewijs.

