President Italië in Maastricht: Crises helpen Europa vooruit

DEN HAAG (PDC) - “Crises, zo leert de geschiedenis, helpen Europa meestal vooruit”. Met deze opinie besloot Sergio Mattarella, de president van Italië, op 11 november zijn driedaagse bezoek aan Nederland. In Maastricht kreeg de president een daverend applaus nadat hij daar volop de kaart van de EU trok. Tegelijk vroeg Mattarella zich af of het enthousiasme waarmee in de jaren vijftig het Verenigd Europa is gelanceerd nog wel bestaat vandaag.

Voor de opvang van vluchtelingen riep de president op tot solidariteit precies op de dag waarop de Italiaanse rechtse regering hierover frontaal botste met Frankrijk. Premier Georgia Meloni probeert haar belofte na te komen de enorme vluchtelingenstroom naar haar land te stoppen. Italië weigert daarom zulke schepen die dan uitwijken naar Frankrijk. Dat land voert nu de grenscontroles op, zodat vluchtelingen voortaan moeilijker Italië kunnen verlaten.

“Nederland keek te veel vanuit het eigen perspectief naar Italië toen het destijds problemen maakte over de komst van dat land in de eurozone” zei professor Mathieu Segers. Bij de herdenking van 30 jaar Verdrag van Maastricht, waar de munt in 1991 is geboren, herinnerde Segers er aan hoe o.a. Financiënminister Gerrit Zalm probeerde Italië buiten te sluiten, zonder overigens diens naam te noemen. De financiële markten zagen destijds wel dat de euro niet zonder het grote Italië zou starten, aldus Segers.

De bijeenkomst van Studio Maastricht, het expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek, leerde dat voor Italië binnenlandse en buitenlandse veiligheid destijds de belangrijkste redenen waren voor het Verdrag van Rome. Volgens president Mattarella is dat vandaag nog precies zo.

