Ook Britten sluiten aan op Europese 'militaire snelweg'

donderdag 10 november 2022 , 17:55

BRUSSEL (ANP) - Ook het Verenigd Koninkrijk gaat meedoen aan de zogenoemde militaire snelweg van de Europese Unie. Door de samenwerking met de belangrijke NAVO-bondgenoot moeten troepen en materieel nog eenvoudiger door Europa verplaatst kunnen worden, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De oorlog in Oekraïne heeft volgens hem wel aangetoond dat dat broodnodig is.

Het EU-project voor 'militaire mobiliteit', dat uit de koker van Nederland komt, verwelkomde eerder al de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen en keek al langer naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Britten de EU verlieten werken Brussel en Londen maar moeizaam samen, maar het VK geldt als Europa's belangrijkste militaire mogendheid. De Britten stonden na de Russische invasie van Oekraïne vooraan om dat land van wapens en munitie te voorzien. En de NAVO-troepenmacht die in Estland is gelegerd om grote buur Rusland af te schrikken staat onder Britse leiding.

Nu kost het vervoer van tanks, wapens of munitie door Europa nog veel tijd doordat bijvoorbeeld spoorlijnen niet op elkaar aansluiten en er allerlei vergunningen en paperassen nodig zijn. Dat is onhandig als er haast geboden is om bijvoorbeeld troepen te dirigeren naar de grens met de steeds vijandiger oosterbuur Rusland.

Nederland keek al langer uit naar aansluiting van de Britten. Sinds de brexit is de grens tussen Nederland en het VK een Europese buitengrens geworden. Er is Nederland veel aan gelegen om nauw met de Britten te blijven samenwerken.

