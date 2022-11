Bibberend Moldavië krijgt 250 miljoen euro van EU

donderdag 10 november 2022 , 15:15

CHISINAU (ANP) - De Europese Unie heeft Moldavië nog eens 250 miljoen euro aan hulp toegezegd. De pro-Europese regering van het buurland van Oekraïne vreest dat Rusland ieder moment de gaskraan kan dichtdraaien en het in de kou en zonder stroom komt te zitten.

Moldavië is erg afhankelijk van Russisch gas en Oekraïense stroom. Rusland gebruikt de gaskraan om de kandidaat-lidstaat van de EU onder druk te zetten en heeft de Oekraïense elektriciteitsvoorziening zware schade toegebracht.

De regering in Chisinau kan in januari 100 miljoen euro tegemoetzien plus een zachte lening van nog eens 100 miljoen, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag aan. Dat is bedoeld "om in de behoefte aan gasleveringen te voorzien", zei ze op bezoek in de Moldavische hoofdstad. Er volgt ook nog 50 miljoen aan begrotingssteun bestemd voor "de kwetsbaarste mensen".

De EU maakte afgelopen maanden al honderden miljoenen over naar Chisinau. Onder meer om het land te helpen vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

