Nieuwe vervuilingsregels EU raken ook stekkerauto

donderdag 10 november 2022

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Europese vervuilingsnormen voor nieuwe auto's en vrachtwagens gaan ook elektrische voertuigen raken. Ze zijn niet meer alleen gericht op uitlaatgassen. Er komen ook limieten voor de deeltjes die remmen en banden verspreiden, als het aan de Europese Commissie ligt.

De regels voor nieuwe brandstofauto's worden niet veel strenger dan ze al zijn. De auto-industrie heeft de strikte nieuwe normen waaraan de commissie aanvankelijk werkte van tafel gekregen. Wel moeten dieselauto's aan dezelfde eisen gaan voldoen als benzineauto's, stelt de commissie voor. De regels zouden voortaan ook moeten gelden als het bijvoorbeeld warmer is. En de commissie wil auto's er in het vervolg dubbel zo lang aan houden.

De EU-regels waren oorspronkelijk bedoeld om luchtvervuiling tegen te gaan. Vooral de stikstofoxiden uit de uitlaat van benzine- en dieselvoertuigen verpestte de lucht in met name de steden. Nu vanaf 2035 geen nieuwe auto met verbrandingsmotor meer mag worden verkocht, verschuift de aandacht naar het fijnstof en de kleine plasticdeeltjes die loskomen bij het remmen of van de banden. Elektrische auto's hebben met hun zware accu's in dat probleem vaak een groter aandeel dan voertuigen op fossiele brandstof.

De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog met de nieuwe normen instemmen. De regels voor auto's en busjes zouden medio 2025 moeten ingaan en die voor vrachtauto's en bussen twee jaar later.

