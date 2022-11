Brussel eist opvang door Italië van geweigerde bootvluchtelingen

woensdag 9 november 2022 , 19:17

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie mengt zich in de ruzie over een schip met geredde bootvluchtelingen dat door Italië wordt geweerd. De Commissie roept op de migranten "onmiddellijk" te laten ontschepen op de "dichtstbijzijnde veilige plek". De dichtstbijzijnde havens liggen nog altijd in Italië, maar het schip, de Ocean Viking, heeft inmiddels koersgezet naar het Franse Marseille.

De 234 opgepikte drenkelingen aan boord van het Noorse reddingsschip zijn er beroerd aan toe. De Commissie noemt de toestand zelfs "kritiek". Ingrijpen is "dringend" geboden om een "humanitaire tragedie af te wenden".

Maar Italië wil de opvarenden van de Ocean Viking niet toelaten. De nieuwe rechts-populistische regering wil een eind maken aan de hachelijke oversteek van de Middellandse Zee door vooral Afrikaanse migranten. Rome vindt dat andere EU-landen de opvang van de bootvluchtelingen op Italië afwentelen.

De Commissie wijst echter op de "ondubbelzinnige" plicht van landen om drenkelingen in veiligheid te brengen en herinnert er ook aan dat de EU-landen hebben afgesproken migranten van landen als Italië over te nemen.

De Ocean Viking kan in Frankrijk terecht, stelt Italië. Maar Parijs noemt het weren van het schip door het buurland "onaanvaardbaar".

EU-landen gaan zelf over hun asielbeleid. Ze proberen al jaren tevergeefs om de lasten van de opvang eerlijk te verdelen tussen bijvoorbeeld landen van aankomst, zoals Italië, en populaire landen van bestemming zoals Nederland.

