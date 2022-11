Kaag en Nederlandse Europarlementariërs zien positieve elementen in EU-begrotingsplannen

woensdag 9 november 2022 , 17:15

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Minister van Financiën Sigrid Kaag ziet "verschillende positieve elementen die in lijn zijn met de Nederlandse positie" in de ideeën van de Europese Commissie over nieuwe EU-begrotingsregels. In een tweet noemt ze de voorstellen een "eerste stap naar modernisering" van de regels, waar de komende maanden naar verwachting fel over zal worden gediscussieerd tussen de EU-landen.

De Commissie legde woensdag in Brussel een langverwachte aanzet voor herziene begrotingsregels op tafel. Een wettelijk kader volgt pas begin volgend jaar, maar de ministers van Financiën zullen zich volgende maand voor het eerst over het pakket buigen.

Kaag presenteerde in april met haar Spaanse collega Nadia Calviño een gezamenlijk document aan de EU-ministers van Financiën. De twee pleitten voor meer maatwerk en nationale zeggenschap als het om de aanpak van hoge staatsschulden gaat. Dat vindt Kaag terug in de ideeën van de Commissie, twittert ze. Ook dat er meer wordt gekeken naar de middellange termijn en dat er strenger moet worden toegezien op de uitvoering van de begrotingsplannen, schuldafbouw en uitgaven zijn zaken die Nederland kunnen bekoren.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vindt de plannen een stap in de goede richting. "De Brusselse bezuinigingsobsessie is hiermee afgelopen. Economen zeggen al lang dat bezuinigen in tijden van crisis onverstandig is. De Commissie gaat hier nu in mee. Landen krijgen meer ruimte om te investeren in langdurige en duurzame groei. Zo komt de verantwoordelijkheid voor verstandig begrotingsbeleid daar waar die hoort: bij de lidstaten zelf. Dit staat in schril contrast met de focus van het Nederlandse kabinet, dat graag hamert op sancties vanuit Brussel. Maar sancties roepen alleen maar weerzin op", zegt Tang.

Zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout bespeurt "verschillende goede voorzetten" in de plannen voor herziene regels. Maar hij waarschuwt: "Ik zie nog niet hoe deze voorstellen het investeringstekort dat Europa nu heeft op haar groene en geopolitieke doelen helpen terug te dringen. In de begrotingsregels moet een speciale behandeling komen van groene investeringen. En Europa moet in deze doelen ook gezamenlijk meer investeren. Voor minister Kaag, die zegt de Europese vergroeningsagenda te omarmen, ligt hier de komende maanden een uitdaging om de inzet aan te scherpen."

