Brussel wil in 2023 per maand 1,5 miljard euro naar Kiev sturen

woensdag 9 november 2022 , 15:45

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil vanaf januari op vaste momenten gemiddeld 1,5 miljard euro per maand naar Oekraïne sturen om het land te helpen lopende uitgaven te doen. Voor heel 2023 wordt 18 miljard euro aan gunstige leningen voor de regering in Kiev uitgetrokken. Dit geld wil het dagelijks EU-bestuur op de financiële markten lenen, iets wat de EU veel makkelijker en goedkoper kan doen dan Oekraïne. Kiev hoeft dan tot 2033 geen rente en aflossing aan de EU te betalen.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel goedkeuren. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie riep de lidstaten op snel in te stemmen, zodat het geld meteen in januari al naar Kiev kan. Het bedrag zou bijvoorbeeld voor een kwartaal vooruit kunnen worden overgemaakt.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski tweet als reactie dat hij "dankbaar" is voor de aankondiging van 18 miljard euro steun voor 2023. "Dit toont de ware solidariteit van de EU. Samen weerstaan we de Russische agressie, samen zullen we Oekraïne weer opbouwen, samen zullen we in de EU zijn", aldus Zelenski.

Oekraïne heeft naar schatting 3 tot 4 miljard euro per maand nodig. Zo moet de overheid pensioenen betalen en scholen en ziekenhuizen draaiende houden. Ook landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk springen naar verwachting bij, evenals financiële instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Voor dit jaar had de EU al 9 miljard euro aan zogeheten macrofinanciële steun toegezegd. Daarvan is 3 miljard overgemaakt. Volgens Dombrovskis wordt nog deze maand 2,5 miljard euro gestort en kort daarna 0,5 miljard. De lidstaten zijn het nog niet eens over de resterende 3 miljard euro.

