Brussel onderzoekt overname Call of Duty-maker door Microsoft

dinsdag 8 november 2022 , 19:12

gewijzigd

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de overname van gameontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Brussel maakt zich er zorgen over dat bijvoorbeeld de populaire Call of Duty-spellen van Activision straks alleen nog maar op de Xbox van Microsoft te spelen zijn en niet meer op andere spelcomputers of de pc.

Met de begin dit jaar aangekondigde deal is een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid. De overname van Activision, dat ook achter titels als World of Warcraft en Guitar Hero zit, zou Microsoft het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld maken.

Microsoft probeerde bezorgde gamers eerder gerust te stellen met de opmerking dat Call of Duty ook voor de PlayStation van rivaal Sony beschikbaar zal blijven. Maar Sony gelooft dat niet. Het hoofd van de gamingdivisie van Sony zei in september dat het aanbod van Microsoft slechts van tijdelijke aard is en wat hem betreft ontoereikend.

Ook Brussel is niet overtuigd. De Europese concurrentiewaakhond deed afgelopen tijd al een voorlopig onderzoek naar de megaovername door Microsoft. Daaruit kwam naar voren dat het Amerikaanse concern straks niet alleen de mogelijkheid heeft om de toegang tot spellen van Activision te beperken maar daar ook belang bij heeft. De laatste tijd zijn er legio deals gesloten in de gamesector omdat Microsoft en Sony er zeker van willen zijn dat er nog genoeg games in het vat zitten voor hun spelcomputers.

Voor het nieuwe, diepgaande onderzoek heeft Brussel zich de tijd gegeven tot en met 23 maart. Dan moet duidelijk worden of de mededingsautoriteit bijvoorbeeld nog extra voorwaarden wil stellen voor de deal. De Europese Commissie is niet de enige toezichthouder die nog geen groen licht wil geven voor de overname. Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt er nog naar gekeken.

Microsoft verwijst in een reactie naar zijn eerdere standpunt. "Sony, als marktleider, zegt dat het zich zorgen maakt over Call of Duty, maar we hebben gezegd dat we vastbesloten zijn om dezelfde game op dezelfde dag beschikbaar te maken voor zowel Xbox als PlayStation. We willen dat mensen meer toegang hebben tot games, niet minder."

Delen

Terug naar boven