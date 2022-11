4,7 miljoen EU-steun voor overstromingen in Limburg vorig jaar

dinsdag 8 november 2022 , 12:41

© © Camilla van Kooten

BRUSSEL (ANP) - Nederland krijgt 4,7 miljoen euro steun uit Brussel vanwege de overstromingen in vooral Zuid-Limburg vorig jaar juli. Het geld maakt deel uit van een steunpakket van totaal 668 miljoen euro voor zeven lidstaten die in 2021 door natuurrampen werden geteisterd en zal worden gebruikt om de ernstige schade te herstellen, hebben de EU-ministers van Financiën in Brussel besloten.

De overstromingen in de zomer van 2021 troffen naast Nederland ook Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk. Na zware neerslag traden meerdere rivieren en beken in het gebied buiten hun oevers. Meer dan 220 mensen kwamen om bij de natuurramp. Vooral de Belgische provincie Luik en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werden zwaar getroffen. Duitsland krijgt daarom 612,6 miljoen euro, België 87,7 miljoen, Luxemburg 1,8 miljoen en Oostenrijk 798.000 euro.

Naar Spanje stuurt Brussel 9,5 miljoen euro in verband met de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma in september 2021, die grote schade aanrichtte. Griekenland kan 1,4 miljoen euro tegemoet zien vanwege de aardbeving met een kracht van 6 op de schaal van Richter in september 2021 op het eiland Kreta, waarbij een dode viel.

